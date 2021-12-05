В России и мире

Банки зафиксировали всплеск спроса на карты «Мир» в России

Крупные российские банки зафиксировали рост выпуска национальных платежных карт «Мир» с 24 февраля на фоне введения санкций против российских банков. Об этом рассказали представители ВТБ, Газпромбанка, Альфа-банка, МКБ и Росбанка.

«Спрос на выпуск карт "Мир" связан в первую очередь с восприятием НСПК как стабильного национального бренда, работающего на собственной инфраструктуре Банка России», — считает руководитель направления исследований центра «Сколково РЭШ» Егор Кривошея, его слова приводит РБК.

За последнюю неделю клиенты ВТБ открыли на 15% больше карт «Мир», чем неделей ранее. Всего с момента начала эмиссии ВТБ выпустил 11,8 млн таких карт. Доля транзакций по ним за этот период увеличилась с 22 до 27%, числа операций — с 26 до 34%.

МКБ с 24 февраля зафиксировал увеличение эмиссии карт «Мир» более чем в два раза.

По предварительным данным Газпромбанка, с 24 февраля объемы ежедневной эмиссии розничных карт «Мир» выросли в 3–5 раз. Росбанк фиксирует повышенный и растущий спрос на карты «Мир», сообщил представитель банка, но не привел конкретных данных. О росте спроса говорит и Альфа-банк (но тоже без оценок).

НСПК — одна из наиболее новых национальных платежных систем, которая создавалась с учетом современных технологий и стандартов развития отрасли, поэтому карты «Мир» во многом обладают схожим функционалом с картами МПС, пояснил Кривошея. «Трудности (в использовании - ред.) могут возникнуть на этапе распространенности сети приема, особенно в международных магазинах, сайтах и других местах оплаты. Однако это зависит от успешности бизнес-развития платежной системы», — отметил эксперт

Первые карты «Мир» были выпущены в 2015 году. Их оператор НСПК был создан в 2014 году после санкций из-за присоединения Россией Крыма, на случай отключения карт международных платежных систем. Впоследствии они стали обязательными для перечисления зарплат бюджетникам, а также пенсий и пособий.

По данным НСПК на конец третьего квартала 2021 года, доля карт «Мир» по эмиссии составляла 32,3%, по объему платежей — 25,2%. Всего выдано более 112 млн таких карт. По словам Кривошеи, в прошлом году более половины россиян (52%) владели картой «Мир», теперь можно ожидать, что их доля на рынке существенно возрастет.

Участниками системы, которые выпускают или принимают карты «Мир», выступают более 270 банков, в том числе 23 иностранных. За границей этими картами можно расплатиться в магазинах (в зависимости от эквайера) Турции, Армении, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Белоруссии, Казахстана, Вьетнама, ОАЭ, Кипра, а также Южной Осетии и Абхазии.

С 22 февраля США начали вводить из-за признания ДНР и ЛНР, а впоследствии расширили из-за военной операции России на Украине, начавшей 24 февраля, санкции против российских банков. Под них попали ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, МКБ, Новикомбанк, Совкомбанк, «Открытие» и РСХБ и другие. Самые жесткие, так называемые блокирующие, санкции введены в отношении ВТБ, «Открытия», Совкомбанка, Промсвязьбанка и Новикомбанка. Visa и Mastercard исключили их из своих систем, а выпущенные этими банками карты международных платежных систем перестали работать за границей, в иностранных интернет-магазинах, а также в кошельках Apple Pay и Google Pay, но продолжают работать в России благодаря тому, что все операции внутри страны проходят через Национальную систему платежных карт (НСПК). Новые карты Visa и Mastercard этим банкам уже будет выпускать нельзя.