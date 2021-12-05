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Умер сценарист «Белого солнца пустыни» Рустам Ибрагимбеков

В Москве на 84-м году жизни скончался автор сценария фильма «Белое солнце пустыни» Рустам Ибрагимбеков. Об этом в пятницу сообщает «Московский комсомолец».

Советский, российский и азербайджанский кинодраматург написал более 50 сценариев, среди которых «Белое солнце пустыни», снятый в 1969 году Владимиром Мотылем. Фильм обрел небывалый успех в стране и до сих пор является культовой картиной для многих зрителей.

Рустам Ибрагимбеков родился в Баку 5 февраля 1939 года. Образование получил в азербайджанском институте нефти и химии, а после работал научным сотрудником Академии наук Азербайджанской ССР. Творческий путь начал после прохождения курсов сценариста и режиссера в 1974 году.