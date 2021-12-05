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Зеленский предложил провести российско-украинские переговоры в Израиле

Президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции иностранным журналистам, что предложил премьер-министру Израиля Нафтали Беннету провести переговоры с РФ в Иерусалиме. До этого три раунда переговоров РФ и Украины по урегулированию отношений состоялись в Белоруссии.

«Говорили с Беннетом, и я говорил, что сегодня не правильно (проведение - ред.) встреч в РФ, Белоруссии. Я не говорю о технических встречах, я о встречах лидеров. Считаю ли я, что Израиль может быть такой землей, и Иерусалим? Я считаю, да. И я ему это сказал», - приводит слова Зеленского РИА Новости.

Президент считает, что Беннет может сыграть важную роль в урегулировании на Украине, и Израиль может быть среди стран-гарантов безопасности. «Когда мы говорим о гарантиях безопасности для Украины, считаю ли я, что среди стран должен быть Израиль? Однозначно... Мы позитивно относимся к посредничеству кого-либо, но я не называю Беннета кем-то, он может сыграть важную роль», - сказал Зеленский.

Обстановка в Донбассе обострилась 17 февраля. В ДНР и ЛНР сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию и эвакуацию мирных жителей на территорию России.

21 февраля Путин подписал указы о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Также президент РФ и главы обеих республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин подписали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи, которые на следующий день были ратифицированы самими республиками и Москвой.

Утром 24 февраля российский лидер Владимир Путин в своем специальном телеобращении заявил, что в Донбассе будет проведена специальная операция с целью защиты мирного населения. После этого президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в ударе по военной инфраструктуре страны и ввел военное положение на всей украинской территории. Позже было объявлено о разрыве дипотношений с РФ.