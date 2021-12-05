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Власти Эстонии заявили о нехватке денег на беженцев с Украины

В Эстонии заканчиваются денежные средства, выделенные для размещения беженцев с Украины. Об этом заявила глава министерства социальных дел Сигне Рийсало.

«Сейчас у государства нет полной картины, сколько было потрачено денег на мероприятия, связанные с приемом беженцев с Украины. Известно, что выделенные на их размещение 1,3 миллиона евро вот-вот закончатся, и в правительстве продолжилось обсуждение, на какие неотложные цели нужно найти денег в государственном бюджете», — рассказала Сигне Рийсало порталу Delfi.

Она отметила, что в Брюсселе на совещании министров социальных дел стран-членов ЕС все сошлись на том, что необходимо, в дополнение к уже имеющимся социальным фондам, создать дополнительный финансовый механизм для разрешения проблем с большим числом беженцев, пишет РИА Новости.

«Конечно, деньги — это узкое место, особенно в странах, где нагрузка выше. Помимо приграничных стран Эстония оказалась довольно привлекательным государством для беженцев», — добавила Сигне Рийсало.

По последней информации МВД, в Эстонию уже прибыли более 23 тысяч беженцев с Украины.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны.

После этого США, Евросоюз, Великобритания и ряд других стран заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц. Кроме того, многие крупные зарубежные компании заявили, что ограничивают свою деятельность в РФ.