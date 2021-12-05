Россия запретила въезд высшему руководству ЕС

Россия в качестве ответной меры внесла в «черный список» высшее руководство Евросоюза, заявили в Министерстве иностранных дел РФ.
«Ограничения распространены на высшее руководство Европейского союза, в том числе ряд еврокомиссаров и начальников военных структур ЕС, а также подавляющее большинство депутатов Европейского парламента, продвигающих антироссийскую политику», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.
Также меры затронули представителей правительств и парламентов некоторых стран-членов Евросоюза, а также общественных деятелей и работников СМИ, «несущих персональную ответственность за продвижение незаконных антироссийских санкций, разжигание русофобских настроений, ущемление прав и свобод русскоязычного населения».
Напомним, 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране. Также некоторые государства закрыли свое воздушное пространство для России.