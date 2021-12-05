Володин призвал критикующих спецоперацию госслужащих покинуть посты

Госслужащие, выступающие с обвинительными высказываниями против России, должны уйти с руководящих должностей, заявил в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он также предложил предложил обсудить с профильными министрами возможность таких кадровых решений.
«Государственная Дума не снимает с повестки вопрос. Те, кто находится на обеспечении у государства, а значит, у народа, и предал его, должны уйти с руководящих должностей в бюджетных учреждениях культуры, образования, здравоохранения, других сфер... Будем обязательно спрашивать с министров и настаивать на кадровых решениях», - приводит слова Володина РИА Новости.
Парламентарий подчеркнул, что многие саратовские артисты в эти дни находятся в ростовском военном госпитале, где выступают перед ранеными. «На прошлой неделе там же с концертом был Григорий Лепс. У нас много талантливых людей. Правильно, когда артисты поддерживают наших военнослужащих. Спасибо им», - отметил он.
Однако, по его словам, есть те, кто «убежал» в другие страны, чтобы переждать. «А еще хуже — вещает оттуда с обвинительными высказываниями. Кто-то в погоне за деньгами, кто-то с желанием сохранить престижные концертные площадки. Как та же Анна Нетребко. Иначе как предательством это не назовешь. Голос есть, а совести нет», - пояснил спикер Госдумы.
Россия с 24 февраля ведет специальную операцию по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Ее целями российские власти называют защиту населения Донбасса от «геноцида» и предотвращение угрозы безопасности России со стороны Запада.