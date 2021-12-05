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Эндокринолог назвал вредные и полезные продукты для больных диабетом

Вредные продукты для людей с сахарным диабетом — это содержащие большое количество легкоусвояемых углеводов и богатые животными жирами, а к полезным относятся овощи, фрукты и белковые продукты, рассказал в кулуарах XVIII Московского городского съезда эндокринологов главный эндокринолог департамента здравоохранения столицы Михаил Анциферов.

«Вредные продукты для людей с сахарным диабетом — это продукты, содержащие большое количество легкоусвояемых углеводов, это сахар, мед, варенье, соки, так как они приводят к резкому повышению сахара крови, и продукты, богатые животными жирами: сало, копченые колбасы, жирные сорта мяса. Жареные продукты тоже нежелательны, потому что они могут усилить инсулинорезистентность, ухудшив работу собственного инсулина, и способствуют развитию ожирения», — приводит слова Анциферова РИА Новости.

По его словам, полезными являются овощи, за исключением картофеля и зрелых бобовых, фрукты, богатые клетчаткой, белковые продукты — индейка, рыба, нежирные сорта мяса, белок яйца, нежирные сорта творога.

«Замена сахара при диабете сахарозаменителем — это не маркетинговая уловка, а обязательное условие лечения сахарного диабета. Особенно мы рекомендуем истинные подсластители, к которым относятся аспартам, сукралоза, сахарин, цикламат, в них нет калорий и они не вызывают повышение сахара крови. А вот фруктоза содержит калории и может повышать сахар крови», — рассказал главный эндокринолог Москвы.

Он уточнил, что существует норма потребления и для подсластителей: например, аспартам можно принимать до 18 таблеток в день, притом что одна-две эквивалентны двум-трем ложкам сахара, а пациенты обычно добавляют одну таблетку подсластителя на стакан чая.