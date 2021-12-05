На прощание с Жириновским приехал Путин. ВИДЕО

Президент России Владимир Путин приехал на прощание с бывшим лидером партии ЛДПР Владимиром Жириновским в Колонный зал Дома союзов в Москве.
Видео: РИА Новости
«Путин приехал на прощание с Жириновским в Колонный зал Дома союзов», - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале РИА Новости.
Прощание с политиком началось в 11.00. С утра там уже начали собираться люди, многие приходят с цветами.
О смерти Жириновского стало известно 6 апреля. Последние два месяца он находился в больнице с двусторонней пневмонией, которая развилась на фоне омикрон-штамма коронавируса.
Напомним, Псковское региональное отделение ЛДПР приглашает разделить горечь утраты в день прощания с Владимиром Жириновским в штабе партии сегодня, 8 апреля.