Общество

Почтить память Владимира Жириновского могут псковичи в штабе ЛДПР

Псковское региональное отделение ЛДПР приглашает разделить горечь утраты в день прощания с Владимиром Жириновским в штабе партии 8 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе реготделения партии.

Фото: Псковское региональное отделение партии ЛДПР

Штаб партии в Пскове на улице Советской, 47 можно посетить с 10:00 до 18:00.

«Владимир Жириновский был одним из самых ярких и харизматичных политиков современности. Он создал Либерал-демократическую партию России, которой сегодня доверяют миллионы. Он оставил нам немало трудов, в которых предсказал будущие события в жизни нашей страны. У каждого будет возможность взять себе на память одну из работ величайшего провидца нашего времени», – сказали в партии.