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Правительство одобрило проект изменений в Уголовный кодекс о сбыте и ввозе лекарств

Правительство России одобрило изменения в Уголовный кодекс, касающиеся сбыта и ввоза лекарств.

«Одобрить проект федерального закона "О внесении изменения в статью 2381 Уголовного кодекса Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке», - цитирует решение кабмина РИА Новости.

Законопроект предлагает изложить пункт 3 примечания к статье 2381 УК РФ в новой редакции, согласно которой действие данной статьи не распространяется на случаи сбыта и (или) ввоза на территорию РФ в целях сбыта незарегистрированных в России лекарств или медицинских изделий, если они не производятся и (или) их сбыт и (или) ввоз допускаются в соответствии с законодательством об обращении лекарственных средств и законодательством в сфере охраны здоровья.

Помимо этого, на заседании одобрили поправки в Кодекс об административных правонарушениях.