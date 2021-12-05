Силуанов предупредил Запад о последствиях при попытке объявления дефолта

Если Запад объявит России дефолт из-за якобы невыполнения ею обязательств по еврооблигациям, страна будет обращаться в суды. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, пишет газета «Известия».
Однако, по его словам, даже в таких условиях Россия заплатила держателям еврооблигаций — резидентам Российской Федерации причитающиеся им выплаты в рублях. «Точно так же мы поступили и в отношении выплат по еврооблигациям перед иностранными инвесторами. Мы воспользовались указом президента и перевели рублевые средства на специально открытый счет в российском депозитарии в рублевом эквиваленте. Имеют ли иностранные держатели нашего долга доступ к этим деньгам? Имеют. Они могут потратить эти средства на покупку новых бумаг, которые эмитирует Министерство финансов, на расчеты по налогам, на целый ряд других операций. Смогут ли они конвертировать рублевые средства в иностранную валюту? Смогут, но наша позиция — это может быть сделано после того, как будет обеспечена разморозка валютных счетов России. Если ведется экономическая и финансовая война против нашей страны, мы вынуждены реагировать, тем не менее выполняя все свои обязательства. Если нам не дают это сделать в валюте, мы делаем это в рублях».
Как отметил министр финансов РФ, нынешний кризис показал, что все базовые западные устои, основанные на демократии, неприкосновенности частной собственности и других западных ценностях, рушатся, «поэтому вопрос объективности их судебной системы мы также ставим под большое сомнение».
«Конечно, мы будем судиться, потому что мы предприняли все необходимые действия для того, чтобы инвесторы получили свои выплаты. Мы будем предъявлять в суде наши платежки, подтверждающие наши старания заплатить как в валюте, так и в рублях. Это будет непростой процесс. Нам придется очень активно доказывать свою правоту, несмотря на все сложности», - сказал он.
Антон Силуанов также обратил внимание: «Мы видим, какие действия сейчас предпринимаются в отношении России. Если есть возможность каким-то образом ограничить активность наших предпринимателей, причинить вред нашим людям, нанести ущерб имиджу страны, а дефолт — это удар по имиджу страны как надежного заемщика, Запад будет всеми силами стараться реализовать это».