Военный эксперт рассказал о первых результатах новой фазы спецоперации РФ

Мариуполь в эти дни стал второстепенным направлением, судьба оставшихся там представителей украинских радикалов решена. Теперь внимание сосредоточено на самой крупной группировке националистов, рассказал военный эксперт Владислав Шурыгин.
«Судьба остатков украинской группировки там давно решена. Те, что поумнее — сложили оружие. Остальные умоляют об эвакуации. Теперь все внимание сосредоточено на окружении мощной украинской группировки на Донбассе и ее перемалывании. Есть вероятность, что ее под угрозой окружения и вовсе отведут из образующегося котла. Это позволит сберечь силы наступающих, а главное, предотвратить уличные бои, чтобы минимизировать ущерб для крупных городов Луганской и Донецкой народных республик», — цитирует его газета «Известия».
Шурыгин отметил, что уже видны первые результаты второго этапа. Линия фронта, которая была статична около месяца, начала заметно меняться. Удалось установить контроль над важным городом Кременная в Луганской Народной Республик. Ударами артиллерии и высокоточных ракет сломлено сопротивление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Попасной. Южнее Изюма продвигается наступление в сторону Славянска.
«Пока продвижение идет очень осторожно. Российское командование еще не задействовало основную часть своих сил. Чем развить успех после прорыва первых линий обороны у него есть», — добавил эксперт.