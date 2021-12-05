Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Топ учебных заведений для псковских выпускников. ЛОНГРИД
ВЫИГРАЙ СВАДЬБУ МЕЧТЫ
Господин Рейтингомер
Автомобиль Geely с выгодой до 440 тысяч
Центры «Псковэнергосбыта» режим работы
«Моя История» за рамками стандартов
Денис Иванов о бюджете Пскова
Праздник весны и труда
Новая политическая реальность
«Истфакт» Найти Вороний камень
Больше, чем друг картинки с выставки собак
школа без второго иняза
о мотивации вступить в Молодежный совет Псковского облсовпрофа
 
 
 
ещё В России и мире 05.12.2021 09:220 Эксперты выяснили, что сделало омикрон-штамм «более человечным» 03.05.2022 10:000 Всемирный день свободы печати отмечают 3 мая 03.05.2022 09:002 В Эстонии рассмотрят предложение об отзыве подписи под договором о границе с РФ 02.05.2022 20:400 В Хорватии и Швейцарии сняли ограничения на въезд, введенные из-за коронавируса 02.05.2022 17:210 МИД Латвии призвал сограждан покинуть территорию Приднестровья 02.05.2022 15:020 ЮНЕСКО отклонила заявку России на участие в конференции о свободе СМИ
 
 
 
Самое популярное 30.04.2022 12:4011 Руководителей обкома КПРФ задержали в Псковской области 30.04.2022 16:456 В Пскове на площади Ленина приступили к демонтажу ларьков 01.05.2022 20:300 Два человека пострадали при столкновении автомобиля с лосем в Псковской области 02.05.2022 14:428 Псковский губернатор поделился снимками своей собаки 01.05.2022 20:100 Фотофакт: Ларьки переезжают из центра на «Маяк»
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
В России и мире

Всемирный день свободы печати отмечают 3 мая

03.05.2022 10:00|ПсковКомментариев: 0

В 1993 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 3 мая Всемирным днем свободы печати (World Press Freedom Day). Данное решение было результатом работы Генеральной конференции ЮНЕСКО, которая в резолюции 1991 года «О содействии обеспечению свободы печати в мире» признала, что свободная, плюралистическая и независимая печать является необходимым компонентом любого демократического общества.

Как уточняет calend.ru, дату выбрали в ознаменование Виндхукской декларации по содействию обеспечения независимости и плюрализма африканской печати, принятой 3 мая 1991 года на семинаре по содействию обеспечения независимости и плюрализма африканской печати, организованном ЮНЕСКО и Организацией Объединенных Наций в Виндхуке (Намибия).

Всемирный день свободы печати является ежегодным напоминанием международному сообществу о том, что свобода печати и свобода выражения мнений являются основными правами, закрепленными во Всеобщей декларации прав человека. Считается, что эти права представляют собой основу демократии и оказывают реальное воздействие на жизнь людей во всем мире.

Свободные СМИ и свободный доступ к информации содействуют решению задач в области развития, повышая осведомленность людей о состоянии дел в обществе. Таким образом, люди имеют возможность стать активными участниками социально-политических процессов, что возможно только при условии свободного доступа к достоверной информации.

Всемирный день свободы печати предоставляет международному сообществу возможность отдать дань памяти профессиональным работникам средств массовой информации, которые погибли при исполнении своих обязанностей.

Каждый год День свободы печати посвящен определенной теме, а в преддверии даты международная организация Комитет защиты журналистов проводит анализ отношений прессы и власти и направляет главам государств письма с описанием проблем журналистов, на которые стоило бы обратить внимание. Международная организация «Репортеры без границ», на основе мониторинга ситуации более чем в 100 государствах мира, ежегодно составляет список «врагов свободной прессы».

Главным же мероприятием в праздничный день является вручение Всемирной премии ЮНЕСКО за вклад в дело свободной печати имени Гильермо Кано. Премия основана в честь погибшего в 1986 году колумбийского журналиста. Она присуждается отдельному лицу, организации или учреждению, внесшим значительный вклад в дело защиты свободы печати или ее содействию во всем мире, особенно если такая деятельность связана с риском или репрессиями.

Также в этот день различные общественные организации и журналистские объединения во многих странах проводят различные массовые мероприятия, направленные на привлечение внимания властей и широкой общественности к проблемам свободы слова в СМИ.

Теги: #СМИ #праздник #журналистика
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Когда нужно отключать отопление в жилых домах?
В опросе приняло участие 467 человек
03.05.2022, 10:330 Жилой дом загорелся в Пскове из-за поджога  03.05.2022, 10:180 «Гайд-парк»: Дмитрий Барабанов о работе с избирателями и о комфортной городской среде 03.05.2022, 10:000 Всемирный день свободы печати отмечают 3 мая 03.05.2022, 09:400 Миссис Псков-2021 приняла участие в королевском дефиле на конкурсе в Москве
03.05.2022, 09:190 Женщина с зеленым рюкзаком пропала в Невельском районе 03.05.2022, 09:002 В Эстонии рассмотрят предложение об отзыве подписи под договором о границе с РФ 02.05.2022, 22:170 Более 5 тысяч бесед и лекций о вреде наркотиков провели в школах Псковской области 02.05.2022, 22:000 В Пскове продолжается розыск без вести пропавшего бездомного
02.05.2022, 21:401 РФС выразил несогласие с отстранением российских клубов и сборных от евротурниров 02.05.2022, 21:200 Псковский астроном-любитель запечатлел восход Млечного Пути. ВИДЕО 02.05.2022, 21:002 Западные санкции серьезно ударили и по Пскову — глава «Опоры России» 02.05.2022, 20:400 В Хорватии и Швейцарии сняли ограничения на въезд, введенные из-за коронавируса
02.05.2022, 20:200 В Псковской области пройдет второй международный патриотический поход 02.05.2022, 20:020 УЕФА отстранил российские клубы и сборную от международного сезона 02.05.2022, 19:400 Глава «Опоры России»: Главный ответ на рост цен — это конкуренция 02.05.2022, 19:190 «Беседка»: О вызовах и «окнах возможностей» для отечественного бизнеса. ВИДЕО
02.05.2022, 19:000 Небольшой дождь пройдет в Псковской области 3 мая 02.05.2022, 18:400 Псковский «Акваполис» отметил свое 6-летие 02.05.2022, 18:300 «Норма права»: Единственное жилье и банкротство физического лица. ВИДЕО 02.05.2022, 18:250 Пскову удалось сохранить свое лицо — глава «Опоры России»
02.05.2022, 18:110 Автомобиль врезался в ограждение на улице Максима Горького в Пскове 02.05.2022, 17:580 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с главой «Опоры России» 02.05.2022, 17:431 В Псковской области продолжает снижаться раскрываемость преступлений 02.05.2022, 17:210 МИД Латвии призвал сограждан покинуть территорию Приднестровья
02.05.2022, 17:000 Юные псковички представят регион в финальном этапе Гимнастрады 02.05.2022, 16:412 Псковичей попросили сжимать пластиковые бутылки перед отправкой в контейнер 02.05.2022, 16:180 В России прогнозируют увеличение числа кемпингов более чем на треть к 2023 году 02.05.2022, 16:001 В Пскове начали асфальтировать улицы Леона Поземского и Труда. ФОТО
02.05.2022, 15:400 Михаил Ведерников поздравил хип-хоп клуб «Хоть отбавляй» с 20-летием 02.05.2022, 15:200 Рост экологических преступлений и краж фиксируют в Псковской области 02.05.2022, 15:020 ЮНЕСКО отклонила заявку России на участие в конференции о свободе СМИ 02.05.2022, 14:428 Псковский губернатор поделился снимками своей собаки
02.05.2022, 14:300 «Постскриптум»: Смена власти в Пскове и новые правила регистрации в соцсетях. ВИДЕО 02.05.2022, 14:180 Псковские писатели начинают реализацию проекта «Память поколений» 02.05.2022, 13:550 «Беседка»: О вызовах и «окнах возможностей» для отечественного бизнеса 02.05.2022, 13:530 Водитель погиб при опрокидывании внедорожника в Порховском районе
02.05.2022, 13:431 В России разрешили сочетать льготную ипотеку на новостройки под 9% с рыночной 02.05.2022, 13:300 «Норма права»: Единственное жилье и банкротство физического лица 02.05.2022, 13:260 «Деловой понедельник»: О роли корпоративных коммуникаций в современных экономических условиях. ВИДЕО 02.05.2022, 13:160 Три бани горели в Псковской области
02.05.2022, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум» 02.05.2022, 13:000 Немецкую выпрыгивающую мину нашли в островской деревне 02.05.2022, 12:430 Два автомобиля «Рено» столкнулись на улице Инженерной в Пскове 02.05.2022, 12:353 Бизнес-зал открылся в псковском аэропорту
02.05.2022, 12:210 Интерактив: И это «чудо» вполне не одиноко... 02.05.2022, 12:101 Почти 40 новых случаев заражения COVID-19 выявили в Псковской области 02.05.2022, 11:500 Неосторожное обращение с огнем привело к гибели людей в Середке 02.05.2022, 11:390 В Псковской области сократилось число вакансий в сфере науки и образования
02.05.2022, 11:200 «Постскриптум»: Смена власти в Пскове и новые правила регистрации в соцсетях 02.05.2022, 11:161 Памятник советским воинам осквернили на Куршской косе в Литве 02.05.2022, 10:531 Капитальный ремонт улицы Сосновой планируют в Пскове 02.05.2022, 10:330 Псковичка попалась на краже спиртного в супермаркете
02.05.2022, 10:200 «Деловой понедельник»: О роли корпоративных коммуникаций в современных экономических условиях 02.05.2022, 10:090 Россиян ожидают три рабочих дня на текущей неделе 02.05.2022, 10:002 Чтобы не было «каши из доказательств»: в Пскове продолжается суд по резонансному ДТП 02.05.2022, 09:560 Михаил Ведерников поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам
02.05.2022, 09:400 Дефицит осадков ожидается в Псковской области в мае 02.05.2022, 09:250 Определены лучшие объекты-участники конкурса «Чистый Псков» 02.05.2022, 09:170 Псковский губернатор отчитался о доходах за 2021 год 02.05.2022, 09:000 Нового председателя ЛДПР могут выбрать 25 мая
01.05.2022, 22:240 В Конгресс внесли резолюцию об использовании армии США для защиты Украины 01.05.2022, 22:000 Об опасностях пониженного артериального давления рассказала врач 01.05.2022, 21:300 Оборудовать дачу камерами видеонаблюдения посоветовали псковичам 01.05.2022, 21:102 Роспотребнадзор назвал «стелс-омикрон» самым заразным штаммом за пандемию
01.05.2022, 20:520 Псковичи привезли две медали с первенства России по кикбоксингу 01.05.2022, 20:300 Два человека пострадали при столкновении автомобиля с лосем в Псковской области 01.05.2022, 20:100 Фотофакт: Ларьки переезжают из центра на «Маяк» 01.05.2022, 19:500 Галактики триплета Льва запечатлел псковский астроном-любитель
01.05.2022, 19:321 Снимки с Первомайской демонстрации 50-летней давности опубликовал псковский архив 01.05.2022, 19:090 Путин подписал указ о дополнительных мерах по кибербезопасности России 01.05.2022, 18:500 Мастер-классы по воркауту провели для жителей Невеля и Новоржева 01.05.2022, 18:300 Псковичи завоевали две золотых медали в межрегиональном турнире по дзюдо
01.05.2022, 18:101 Добавить семь дополнительных дней к ежегодному отпуску предложили в Госдуме 01.05.2022, 17:501 Митинг в честь Дня весны и труда организовали в Пскове 01.05.2022, 17:300 Молодежный центр приглашает на бесплатную экскурсию по Пскову 01.05.2022, 17:100 Розыск пропавшего в феврале мужчины продолжается в Пскове
Читать всё

Спецоперация на Украине

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru