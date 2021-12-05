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Всемирный день свободы печати отмечают 3 мая

В 1993 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 3 мая Всемирным днем свободы печати (World Press Freedom Day). Данное решение было результатом работы Генеральной конференции ЮНЕСКО, которая в резолюции 1991 года «О содействии обеспечению свободы печати в мире» признала, что свободная, плюралистическая и независимая печать является необходимым компонентом любого демократического общества.

Как уточняет calend.ru, дату выбрали в ознаменование Виндхукской декларации по содействию обеспечения независимости и плюрализма африканской печати, принятой 3 мая 1991 года на семинаре по содействию обеспечения независимости и плюрализма африканской печати, организованном ЮНЕСКО и Организацией Объединенных Наций в Виндхуке (Намибия).

Всемирный день свободы печати является ежегодным напоминанием международному сообществу о том, что свобода печати и свобода выражения мнений являются основными правами, закрепленными во Всеобщей декларации прав человека. Считается, что эти права представляют собой основу демократии и оказывают реальное воздействие на жизнь людей во всем мире.

Свободные СМИ и свободный доступ к информации содействуют решению задач в области развития, повышая осведомленность людей о состоянии дел в обществе. Таким образом, люди имеют возможность стать активными участниками социально-политических процессов, что возможно только при условии свободного доступа к достоверной информации.

Всемирный день свободы печати предоставляет международному сообществу возможность отдать дань памяти профессиональным работникам средств массовой информации, которые погибли при исполнении своих обязанностей.

Каждый год День свободы печати посвящен определенной теме, а в преддверии даты международная организация Комитет защиты журналистов проводит анализ отношений прессы и власти и направляет главам государств письма с описанием проблем журналистов, на которые стоило бы обратить внимание. Международная организация «Репортеры без границ», на основе мониторинга ситуации более чем в 100 государствах мира, ежегодно составляет список «врагов свободной прессы».

Главным же мероприятием в праздничный день является вручение Всемирной премии ЮНЕСКО за вклад в дело свободной печати имени Гильермо Кано. Премия основана в честь погибшего в 1986 году колумбийского журналиста. Она присуждается отдельному лицу, организации или учреждению, внесшим значительный вклад в дело защиты свободы печати или ее содействию во всем мире, особенно если такая деятельность связана с риском или репрессиями.

Также в этот день различные общественные организации и журналистские объединения во многих странах проводят различные массовые мероприятия, направленные на привлечение внимания властей и широкой общественности к проблемам свободы слова в СМИ.