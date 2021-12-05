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В Риге допустили передачу памятника освободителям города в Россию

Вполне возможно, что Россия сможет забрать памятник Освободителям Риги после его демонтажа, заявил вице-мэр города Эдвардс Смилтенс в эфире передачи «Подробности» на радиостанции LR4.

«Я думаю, что это вполне возможно. Я не эксперт по монументам, но насколько я понимаю, те монументы, которые снимаются, затем отправляются в специальное место, где они сохраняются, а дальше уже принимается решение, что с ними делать. То есть вполне возможно, что если Россия хочет, то она может забрать этот памятник», - приводит его слова РИА Новости.

Он добавил, что в ускоренном порядке снос памятника может занять от одного до двух месяцев.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко направил мэру Риги Мартиньшу Стакису обращение, в котором сообщил о готовности принять памятник Освободителям Риги на своей территории. Рижская дума на внеочередном заседании в пятницу проголосовала за снос памятника.

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Парламент Латвии ранее принял закон об остановке действия пункта межправсоглашения с Россией об охране памятников советским воинам в стране, что позволит произвести демонтаж памятника Освободителям Риги. В среду полиция закрыла доступ к памятнику. Муниципальные службы убрали трактором цветы, возложенные 9 мая у памятника. Позднее жители города вновь начали приносить туда цветы. В четверг парламент Латвии разрешил снос памятника.

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Ранее полиция Латвии завела три уголовных дела и 20 дел об административных правонарушениях в связи с событиями у памятника Освободителям.

Добавим, в Пскове 12 мая прошла акция в защиту мемориала воинам-освободителям в Риге.