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Президент Латвии поддержал решение о сносе памятника Освободителям Риги

Президент Латвии Эгилс Левитс в обращении к жителям страны поддержал решение Рижской думы о сносе памятника воинам Советской Армии — освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков.

Он отметил важность того, что решение о демонтаже принимал Сейм, отдельным законом «сняв все бюрократические препоны к исполнению решения Рижской думы», пишет РИА Новости.

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Напомним, 12 мая сейм (парламент) Латвии разрешил снос памятника. В тот же день представители псковских общественно-политических объединений поддержали акцию в защиту мемориала воинам-освободителям в Риге.

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Мемориальный комплекс расположен в Риге в парке Победы на левом берегу Даугавы за Каменным мостом. Открыт в 1985 году.

Композиционным центром памятника является монументальная 79-метровая колонна, увенчанная золотыми пятиконечными звёздами, по бокам которой расположены символические скульптурные изображения Матери-Родины и воинов-освободителей.