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Всемирный день электросвязи и информационного общества отмечают 17 мая

Всемирный день электросвязи и информационного общества учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в марте 2006 года и отмечается ежегодно 17 мая. Этот день — профессиональный праздник всех программистов, системных администраторов, интернет-провайдеров, веб-дизайнеров, редакторов интернет-изданий и всех остальных людей, занятых в сфере информационных технологий.

Как уточняет calend.ru, цель праздника — способствовать повышению уровня осведомленности о возможностях, которые может принести обществам и странам использование Интернета и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также о путях преодоления «цифрового разрыва».

До 2006 года этот день праздновался как Международный день электросвязи или Всемирный день телекоммуникаций. Он отмечался с 1969 года по решению сессии Административного совета Международного союза электросвязи.

Дата выбрана в связи с тем, что 17 мая 1865 года, после двух с половиной месяцев трудных переговоров, в Париже было подписано первое международное телеграфное соглашение, и был основан Международный телеграфный Союз, с 1932 года — Международный Союз электросвязи.

В разные годы праздник проходил под разными темами, среди которых: «Содействие развитию глобальной кибернетической безопасности», «Обеспечить связь между инвалидами», «Защита детей в киберпространстве», «Улучшение жизни сельских общин благодаря ИКТ», «Женщины и девушки в ИКТ», «ИКТ и повышение безопасности дорожного движения», «Электросвязь и ИКТ: движущие силы инноваций», «Предпринимательская деятельность в области ИКТ в интересах социального воздействия», «Обеспечить положительные результаты использования искусственного интеллекта для всех», «Преодоление разрыва в стандартизации», «Глобальная связь 2030: роль ИКТ в достижении целей в области устойчивого развития (ЦУР)», «Ускорение цифровой трансформации в трудные времена», «Цифровые технологии для пожилых людей и здорового старения» и другие.