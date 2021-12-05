В России и мире

Минюст признал иноагентами Илью Яшина* и Максима Каца*

Министерство юстиции России включило в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, политика Илью Яшина, блогеров Максима Каца и Веронику Белоцерковскую, телеведущую Татьяну Лазареву и бывшего сотрудника ФБК (признан экстремистской организацией и запрещен в РФ) Руслана Шаведдинова.

Они признаны иноагентами в связи с финансированием со стороны Украины, отмечает Минюст.

В настоящее время в списке физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, числятся 13 человек.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента