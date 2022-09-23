Финляндия заявила о скором закрытии границы для российских туристов

Граница Финляндии будет закрыта для российских туристов в ночь на пятницу, с 29 на 30 сентября.
«Новые пограничные правила должны вступить в силу уже в четверг вечером, если только правительство на своем заседании, которое начнется сегодня в 13.00, не изменит график, который уже был предварительно согласован», - говорится в сообщении крупнейшей газеты Финляндии Helsingin sanomat, на которую ссылаются РИА Новости.
Напомним, с 19 сентября Финляндия является единственной приграничной страной ЕС, чья сухопутная граница открыта для россиян.