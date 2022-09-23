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В сети DNS произошла утечка персональных данных клиентов и сотрудников

Сеть DNS сообщила об утечке персональных данных клиентов и сотрудников, запись размещена на сайте компании.

«В компании DNS была обнаружена утечка персональных данных клиентов и сотрудников. В настоящее время проводится расследование и устранение последствий атаки. Мы видим, что атака производилась группировкой хакеров. Взлом производился с серверов, расположенных за пределами РФ», - говорится в сообщении.

В компании отметили, что уже нашли пробелы в защите информационной инфраструктуры и ведут работы по усилению информационной безопасности.