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В России и мире

Работы по восстановлению Крымского моста завершат в течение месяца-полутора

10.10.2022 19:05|Псков

Все работы по восстановлению Крымского моста планируется завершить в течение месяца-полутора. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала «Россия 1».

«Я думаю, что прогноз, могу плюс-минус ошибаться, что в течение месяца-полутора все работы по восстановлению должны быть закончены. Пока такие ожидания», - цитирует его РИА Новости.

По его словам, все исследования по сохранности конструкций моста провели федеральные органы власти.

«Путь понятен. Работы идут. Надеемся, что ничего нам не помешает и это будет сделано в кратчайшие сроки», - сказал Сергей Аксенов.

Запуск грузового движения по автомобильной части Крымского моста планируется наладить к 16 октября, уточнил он.

Напомним, утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Железнодорожное движение по мосту было полностью восстановлено уже к вечеру 8 октября.

Теги: #Крым
Источник: Псковская Лента Новостей
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