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Умер Робби Колтрейн, сыгравший Хагрида в «Гарри Поттере»

Шотландский актер Робби Колтрейн умер в возрасте 72 лет. Как сообщают российские и иностранные СМИ, артист скончался в больнице недалеко от своего дома в Ларберте. Он болел последние два года.

Робби Колтрейн — шотландский кино- и телеактер, сценарист и продюсер. Широко известен как исполнитель роли Хагрида в серии фильмов о Гарри Поттере, а также ролью сестры Инвиолаты в фильме «Монашки в бегах».

Как отмечает «Газета.Ру», Колтрейн получил образование в колледже Гленалмонд. После Гленалмонда поступил в Школу искусств Глазго, а затем в педагогический колледж «Дом Морей» в Эдинбурге.

В 1989 году исполнил роль Фальстафа в кинофильме «Генри V» режиссера Кеннета Брана. Сыграл одну из главных ролей в фильме «Монашки в бегах» (1990), а также Папу Римского в фильме «Папа должен похудеть» (1991).

В середине 90-х сыграл роли в серии бондиады «Золотой глаз» (1995), «И целого мира мало» (1999), а также в картине «Из ада» (2001) вместе с американским актером Джонни Деппом.