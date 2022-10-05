Происшествия

Число погибших после взрыва на Крымском мосту возросло до пяти

По предварительной информации, число погибших после взрыва на Крымском мосту возросло до пяти. Об этом заявили авторы Telegram-канала Mash. Официальных заявлений от правоохранительных органов пока не было.

«Количество погибших во вчерашнем ЧП на Крымском мосту увеличилось до пяти. В машине, которая ехала рядом с грузовиком, были четыре человека — трое мужчин и женщина», — пишет Mash. Сообщается, что удалось найти тела женщины и мужчины.

Среди погибших была семейная пара из Питера. Оба были известными в питерскими гидами, вели небольшой семейный YouTube-канал «HedgehogTB» («ЁжикТВ») об истории на 470 подписчиков.

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Напомним, ранее власти подтвердили смерть только трех человек. В рамках расследования следователи СК России установили данные грузового автомобиля и его собственника.