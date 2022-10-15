Число пострадавших при падении Су-34 в Ейске увеличилось до 26

Число пострадавших при падении самолёта Су-34 на многоэтажку в городе Ейске Краснодарского края увеличилось до 26 человек, сообщает Telegram-канал 112.
Видео: Telegram-канал 112
Аварийно-спасательные работы на месте происшествия завершены.
Ранее сообщалось, что в результате трагедии погибли 14 человек.
Напомним, вечером 17 октября в Ейске во двор жилого девятиэтажного дома упал российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34, взлетевший с расположенного неподалеку аэродрома. Летчики катапультировались.