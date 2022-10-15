Число пострадавших при падении Су-34 в Ейске увеличилось до 26

Антимонопольщики наказали компании, не выполнившие капремонт общежития ПсковГУ и строительство парка «Россия - моя история»

Псковичей призвали не действовать с детьми по принципу «со мной можно»

Начинается видеотрансляция программы «Беседка» об итогах археологического сезона в Псковской области

Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 18 октября