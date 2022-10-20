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Россиянин зарезал семейную пару и лёг спать рядом с их телами

57-летнего жителя Свердловской области отправили на принудительное лечение после убийства семейной пары. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Фото: пресс-служба СУ СК России по Свердловской области

Следствие установило, что вечером 17 марта мужчина в состоянии опьянения в квартире жилого дома в селе Байкалово из личной неприязни к знакомой женщине 1958 года рождения и хозяину жилища нанёс им несколько ударов ножом. Пострадавшая погибла на месте, а хозяин квартиры скончался в больнице.

По данным СМИ, после этого он лёг рядом с телами и уснул. В таком виде его застали прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов.

Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц). Судебная психиатрическая экспертиза признала мужчину невменяемым.