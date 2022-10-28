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Подъема заболеваемости COVID-19 не ожидается из-за иммунитета, заявили в Роспотребнадзоре

Иммунитет к коронавирусу, хотя бы частичный, есть уже почти у всех, поэтому даже если новый вариант «цербер» и получит распространение в России, то мощного подъема заболеваемости не будет. Об этом сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России выявили два новых варианта COVID-19, один из них – подвид штамма «омикрон» «цербер», прогнозируется их дальнейшее распространение в стране.

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«Вариантом ВА.5 штамма "омикрон", ответвлением которого является "цербер", уже переболело большинство населения, многие уже неоднократно вакцинировались. Иммунитет к SARS-CoV2, хотя бы частичный, есть почти у всех. Поэтому, даже если вариант "цербер" и получит распространение в России, мощного подъема заболеваемости, как в случае с оригинальным "омикроном", ожидать не стоит», - цитирует Наталью Пшеничную РИА Новости.

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Несмотря на то, что свойства «цербера» позволяют ему частично ускользать от антител, которые выработались в результате предыдущего заболевания COVID-19 или вакцинации, все же их достаточно, чтобы защитить если не от самого заболевания, то по крайней мере от тяжелого течения инфекции», добавила эксперт.