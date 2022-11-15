Эковандалы залили чёрным картину Густава Климта в Вене

Эковандалы залили чёрным картину Густава Климта «Смерть и жизнь» в Вене, сообщает РИА Новости.
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Картина Густава Климта «Смерть и жизнь» была написана с 1908 по 1909 годы, а затем переписана. Темой картины стала цикличность жизни, естественное течение времени, красота молодости и неумолимость кончины.
Видео: РИА Новости
Это уже не первый акт вандализма в мировых музеях. Так, уже были попытки испортить картину Энди Уорхола, один из экоактивистов приклеил себя к картине Эдварда Мунка «Крик» и Яна Вермеера «Девушка с жемчужной сережкой».