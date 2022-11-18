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Сеть ресторанов «Вкусно – и точка» запускает доставку

Сеть предприятий быстрого обслуживания «Вкусно – и точка» планирует 29 ноября запустить доставку через «Яндекс Еду» и Delivery Club в 21 городе, до конца года сервис запустится в Москве и Санкт-Петербурге, а к концу зимы – во всех регионах присутствия сети, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Компания "Вкусно – и точка" подписала соглашение о запуске доставки через сервисы "Яндекс Еда" и Delivery Club. Планируемая дата запуска сервиса в первых регионах – 29 ноября. В этот день доставка будет перезапущена из предприятий сети в таких городах, как Архангельск, Калининград, Омск, Смоленск, Ставрополь и Тверь. В соответствии с ранее озвученными планами до конца года сервис станет доступен в Москве и Санкт-Петербурге, а к концу зимы – во всех регионах присутствия сети», - приводит сообщение компании РИА Новости.

В списке первых городов для запуска также Анапа, Астрахань, Белгород, Геленджик, Великий Новгород, Вологда, Калуга, Курск, Новороссийск, Пятигорск, Северодвинск, Таганрог, Ульяновск, Череповец и Шахты.

В компании уточнили, что «Яндекс Еда» и Delivery Club станут первыми сервисами, в которых перезапускается доставка из предприятий сети «Вкусно – и точка». Оформить заказ можно будет через приложения «Яндекс Еда», Delivery Club и «Яндекс Go».

«В дальнейшем "Вкусно – и точка" планирует подключать и других партнеров, в том числе региональных», - уточнили в пресс-службе.

Американская сеть фастфуда McDonald's в марте приостановила деятельность в России, а позже решила полностью уйти с рынка и продать бизнес в РФ. Покупателем стал лицензиат компании Александр Говор, теперь он управляет ресторанами под новым брендом «Вкусно - и точка». Сегодня сеть представлена уже в 62 субъектах России. Компания постепенно возобновляет работу предприятий по всей стране: на данный момент открыто более 820 точек сети.