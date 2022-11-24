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После неудачного концерта в Петербурге Григорий Лепс с охранниками избил мужчину. ВИДЕО

Певец Григорий Лепс после неудачного концерта в Санкт-Петербурге отправился выпускать пар в бар на Московском проспекте. Вместе с телохранителями он устроил драку неподалёку от заведения, в котором отдыхал.

Видео здесь и далее: Telegram-канал Baza

Причиной конфликта стало навязчивое поведение поклонника, уточнят 78.ru. После неоднократных просьб сфотографироваться, Лепс нахамил мужчине, а его охранники стали выталкивать петербуржца из бара. Но назойливому фанату это не понравилось, и он стал оскорблять певца и всю его команду.

Начало конфликта, перетёкшего в избиение на улице, видно на видео.

Вчера днём Лепс распугал зрителей агрессивным поведением на концерте в Санкт-Петербурге. Народный артист России резко кинул микрофон на концерте и показал жест одобрения своим слушателям.