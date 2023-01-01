В России и мире

Следователи выясняют причины выкатывания самолёта за полосу в аэропорту Перми

Обстоятельства авиационного происшествия в аэропорту устанавливаются в Перми, сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Фото: Уральская транспортная прокуратура

По предварительным данным, утром 8 января в аэропорту города Перми (Большое Савино) при выруливании на взлетную полосу воздушное судно В-737, выполняющее рейс ДР 6512 по маршруту Пермь - Москва (Шереметьево), совершило выкат влево на два метра за пределы взлетно-посадочной полосы и наезд на снежный вал.

На борту самолета находилось 183 пассажира и 6 членов экипажа. Пассажиры эвакуированы, пострадавших нет, самолет повреждений не получил.

Смотрите также Самолёт застрял в снегу перед вылетом из аэропорта Перми

Следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации организовали процессуальную проверку, выясняют причины и обстоятельства происшествия.