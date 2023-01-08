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МЧС опубликовало видеоролик о спасении пассажиров воздушного шара в Сочи

Видео спасения туристов, застрявших на высоте 2000 метров на воздушном шаре в Сочи, опубликовали в Telegram-канале МЧС России.

Видео: МЧС России

«Как спасали пассажиров воздушного шара, совершившего нештатную посадку в Краснодарском крае», - пописали видео в ведомстве.

Туристы рассказали, что шар начал падать, но зацепился за деревья, что и спасло им жизнь. Спасатели доставили всех в город на вертолете, уточняет Telegram-канал 112.

Напомним, сегодня, 21 января, пять человек, включая двоих детей, застряли во время катания на воздушном шаре в Сочи.

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В 16.25 вертолёт Ка-32 МЧС России приземлился на базе ЮРПСО в Сочи с пятью спасенными на борту.