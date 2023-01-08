В России и мире

Гражданку США арестовали и оштрафовали за прогулку с теленком на Красной площади

Тверской суд Москвы назначил за неповиновение полиции 13 суток ареста гражданке США, гулявшей с теленком на Красной площади.

«Признать Алисию Дей виновной в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.3 КоАП, и назначить наказание в виде 13 суток административного ареста», - приводит слова судьи РИА Новости.

Всего на девушку составили два протокола - по части 6.1 статьи 20.2 (несанкционированная акция, помешавшая пешеходам) и по части 1 статьи 19.3 (сопротивлении полиции). Ранее по первому протоколу ее оштрафовали на 20 тысяч рублей.

Дей рассказала журналистам и суду, что ее питомца зовут Доктор Теленок, купила она его сайте объвлений, хотела показать Красную площадь, а потом отправить в денник, где животное жило бы до старости.

Смотрите также Гражданка США задержана за выгул теленка на Красной площади

Полиция же сочла, что американка, «являющаяся вегетарианкой и активисткой по защите прав животных», использовала «теленка в качестве наглядной агитации» и выкрикивала лозунг «животные - не еда», следовало из оглашенного судьей протокола.

Проведение любых мероприятий на Красной площади запрещено, вдобавок Дей, как заявили в полиции, «оказала пассивное неповиновение»: отказалась предъявлять документы и заходить в отдел.

Американка утверждала, что выполнила все требования полицейских. «Я ни от чего не отказывалась. Когда сказали, что надо убрать животное, я сразу это сделала, я сделала абсолютно все, что они сказали. Может, они ошиблись и перепутали меня с другим человеком», - добавила она.

Живет Дей в Реутове по туристической визе, не работает, по-русски говорит хорошо – выучила язык из интереса еще в школе в США, поведала она.

Ранее сообщалось, что теленок направлен в реабилитационный центр для животных.