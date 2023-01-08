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Астрономы из Петербурга две ночи подряд наблюдали в небе НЛО. ВИДЕО

Пока в США и других странах обсуждают сбитый НЛО, в Ленинградской области тоже наблюдают в небе странные огни. Их видели как минимум две ночи подряд.

Фото и видео: «GoAurora: Северное сияние в Санкт-Петербурге» / Telegram

Петербургские охотники за северным сиянием в ночь с 10 на 11 февраля сняли на видео светящуюся точку с нескольких ракурсов. Она двигалась по неожиданной траектории: поднималась, летела горизонтально, исчезала, сообщает «Фонтанка».

«Свидетелей много, почти у каждого есть фотки. Видели и из Кронштадта, и с берега Ладоги. Всю голову сломали, что это может быть. Судя по тому, как его наблюдали из разных мест, ощущение, что объект очень высокий, далёкий и быстрый», — рассказал «Фонтанке» один из фотографов. Его видео сделано около озера Волоярви в ночь на воскресенье. Точка начинает лететь справа над лесом по странной траектории 15 секунд.

НЛО также заметили над Китаем: о неопознанных светящихся шарах в соцсетях сообщили жители провинции Хэйлунцзян, которая граничит с Россией, сообщают РИА Новости.

Фото: РИА Новости / Telegram

Власти говорят, что никаких оповещений об учениях не было, призывают не беспокоиться.

Напомним, американские истребители перехватили три высотные цели неизвестного происхождения и назначения над Аляской, Канадой и озером Гурон.