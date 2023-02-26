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Бывшего вице-губернатора Ленобласти арестовали за получение взяток

Бывший вице-губернатор Ленинградской области Михаил Москвин, курировавший строительную сферу, арестован по обвинению в систематическом получении денег в виде взяток в особо крупном размере, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

«Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Москвину стражу по 2 мая», - информирует пресс-служба судов.

Ранее по обвинению в превышении должностных полномочий был отправлен под домашний арест бывший директор АНО «Дирекция комплексного развития территорий Ленинградской области» (КРТ), а сейчас депутат областного заксобрания Даниил Федичев. Он тесно работал с Москвиным, занимавшим на тот момент пост вице-губернатора, уточняет РИА Новости.

Как сообщал СК, установлены многочисленные факты передачи денежных средств в виде взяток на общую сумму не менее 8,5 миллиона рублей действующему на тот момент вице-губернатору Ленинградской области за общее покровительство при осуществлении деятельности КРТ, а также дочерних и подрядных по отношению к ней организаций.