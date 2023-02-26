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Минтранс потребовал поменять положение опознавательных знаков на самолетах

Российские авиакомпании должны изменить опознавательные знаки на самолетах, говорится в указе Минтранса, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, на гражданские самолеты должны быть нанесены государственный и регистрационный опознавательные знаки, состоящие из латинских букв RA и пяти арабских цифр или сочетания арабских цифр и латинских букв. Госзнак должен быть отделен от регистрационного дефисом.

Как отмечает «Газета.ру», указ также регламентирует правила начертания символов, их размеры и расположение. Опознавательные знаки должны быть размещены на левой половине нижней поверхности крыла гражданского воздушного судна, боковых частях фюзеляжа, обеих частях киля и на хвостовой балке, на аэростаты и дирижабли знаки наносят на их оболочку. Беспилотник маркируется семью арабскими цифрами или их сочетанием с латинскими буквами, знаки наносят на обе консоли крыльев дрона, боковые поверхности фюзеляжа и т.д. в зависимости от их наличия.

Документ будет действовать с 1 сентября 2023 года до 1 сентября 2029 года.