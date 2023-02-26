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Неизвестное смертельное инфекционное заболевание обнаружили в Танзании

Неизвестное инфекционное заболевание обнаружили на северо-западе Танзании, сообщило местное издание Citizen со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

«Министерство здравоохранения опубликовало предупреждение о неизвестной болезни, от которой на данный момент умерло пять человек в (городе) Букоба», — цитирует сообщение издания РИА Новости.

Неизвестное заболевание обнаружили у семи человек. Заболевшие страдают от лихорадки, рвоты, кровотечений и печеночной недостаточности. Болезнь носит инфекционный характер, с тел погибших взяли пробы, чтобы определить тип заболевания.