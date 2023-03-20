Бывший муж похитил и убил мать четырех детей в Мурманской области

Похищение и убийство многодетной жительницы Кировска раскрыли по горячим следам в Мурманской области. Подробностями поделилась официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Похищение произошло на улице Олимпийской в Кировске. Уроженец Мурманска выстрелил в 42-летнюю прохожую из пневматического пистолета, затем затащил ее в салон микроавтобуса и скрылся, пишет FlashNord.
В МВД отметили, что полиция зарегистрировала инцидент 26 марта. Правоохранительные органы объявили план «Перехват», в результате чего задержали подозреваемого на заправочной станции города Апатиты.
Оказалось, что мужчина приходится погибшей бывшим мужем. Предположительно, задержанный похитил кировчанку из-за личных неприязненных отношений. Оружие, из которого последний стрелял в женщину, отправили на экспертизу.
Позже тело похищенной обнаружили на одной из промышленных площадок Кировска. На теле погибшей зафиксированы множественные огнестрельные ранения.
У погибшей осталось четверо детей.