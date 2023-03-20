В Петербурге прогремел взрыв в кафе, есть погибший и раненые

Взрыв произошел в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в центре Санкт-Петербурга. По предварительным данным, один человек погиб, шесть пострадали. Об этом в воскресенье, 2 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«В кафе "Стрит-бар" на Университетской набережной, дом 25 произошел взрыв. В результате один человек погиб, еще шесть пострадали», - сказал собеседник агентства.

По сообщениям СМИ и telegram-каналов, предположительно, взрыв произошел в кафе, когда там выступал военкор Владлен Татарский.

Фото: mk.ru