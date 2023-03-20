В России и мире

Клещи проснулись практически во всех регионах - Роспотребнадзор

Клещи проснулись практически во всех российских регионах, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, эти насекомые являются переносчиками до десяти различных вирусов, которые могут передаваться человеку. В связи с этим ведомство отмечает определенные риски, пишет РИА Новости.

«По сезону сегодня риски, связанные с клещами. Клещи несут около 10, 7 точно абсолютно самых разных вирусов могут переносить и передавать человеку… Клещи проснулись почти везде в России», - сказала Попова.

Попова также посоветовала кипятить козье молоко перед употреблением, поскольку через него может передаваться клещевой вирусный энцефалит. Глава Роспотребнадзора также назвала вакцинацию лучшей мерой профилактики и отметила, что дефицита препаратов в России на данный момент нет.