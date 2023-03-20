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Данила Козловский подал иск о защите чести и достоинства к активисту Виталию Бородину

Актер и режиссер Данила Козловский подал в суд на главу Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина. Об этом сообщает RT со ссылкой на судебные документы.

Козловский направил иск о защите чести и достоинства к активисту после того, как Бородин попросил проверить актера на экстремизм. Подробности требований Козловского не уточняются.

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Несколько дней назад Данила Козловский сообщил, что намерен судиться с Бородиным. Режиссер заявил, что общественный деятель использует свою власть с целью личного пиара, а не для борьбы с коррупцией. Козловский считает, что Бородин систематически перегружает правоохранительную систему, вынуждая органы еженедельно работать над очередной жалобой на известного человека.

Актер добавил, что вместе со своими адвокатами подготовил заявления в компетентные органы с просьбой о проверке действий Виталия Бородина и его ФПБК. Козловский обвиняет политика в клевете.

В апреле Бородин обратился к главе МВД России Владимиру Колокольцеву с просьбой проверить Козловского на экстремизм. Политик обвинял артиста в якобы наличии гражданства США, заработке за границей и призывах к антиправительственным акциям.