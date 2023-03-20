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Уроженец Печор, адмирал Лиина стал командующим Тихоокеанским флотом России

Адмирал Виктор Лиина, занимавший должность командующего Балтийским флотом ВМФ России, назначен на должность командующего Тихоокеанским флотом (ТОФ).

«Адмирал Лиина назначен на должность командующего ТОФ. Он сменил на этом посту адмирала Сергея Авакянца», - сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

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Виктор Лиина родился 19 июня 1968 года в городе Печоры Псковской области. В 1990 году окончил Высшее военно-морское училище имени Фрунзе. В 1999 году стал командиром АПЛ «Сегежа» 11-й дивизии подводных лодок Северного флота. В 2010 году назначен командиром Беломорской военно-морской базы Северного флота, а с 2012 по 2014 год командовал войсками и силами на северо-востоке России. С 2016 по 2019 год являлся начальником штаба — первым заместителем командующего Черноморским флотом. С 2019 по 2021-й работал заместителем начальника Генштаба. С 5 октября 2021 года командует Балтийским флотом.