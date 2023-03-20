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Жена российского капитана сообщила, что пираты захватили прогулочное судно в Красном море

Жена российского капитана Надежда Расина сообщила о пропаже судна, на котором находился ее муж, в водах Красного моря.

Экипаж прогулочного судна «30 minutes» состоял из трех граждан России: ее мужа, моряка и жены моряка, сообщает «Лента.ру»

«Лодка шла через Суэцкий канал вдоль Египта и вдоль Саудовской Аравии. Последний раз ее видели в ночь с понедельника на вторник, когда она вышла из порта Джизан в Саудовской Аравии. Судно должно было пересечь Красное море и идти недалеко от Эритреи до Джибути — это должна была быть конечная точка. Там их ждали в среду днем. Но они не появились и не выходили на связь», — сообщила собеседница издания.

Позднее россиянка заявила, что экипаж пропавшего судна находится в плену у пиратов.

«Береговая охрана Саудовской Аравии сообщила, что трое русских в плену у пиратов. Последний раз их видели в Саудовской Аравии», — поделилась она.