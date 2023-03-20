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Умер ведущий «Фазенды» Сергей Колесников

Актер и телеведущий, заслуженный артист РФ Сергей Колесников умер в возрасте 68 лет.

Фото: Кинопоиск

Как сообщила его супруга РИА Новости, актер скончался сегодня утром, 29 апреля. Причины смерти пока не называются.

Сергей Колесников родился 4 января 1955 года в Москве. Известность получил после ролей в сериалах «Петербургские тайны» и «Дальнобойщики». Снимался также в фильмах «Крепкий орешек — 5», «Черное море», «Замерзшие души» и в британском сериале «МакМафия». На телевидении вел передачу «Фазенда».