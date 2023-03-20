В России и мире

В Петербурге задержали блогера, который убил 13-летнюю девочку в прямом эфире

В Санкт-Петербурге полиция задержала 16-летнего блогера и его приятельницу, которые во время прямого эфира убили 13-летнюю девочку.

Фото: «112» / Telegram

Тело пропавшей в ночь на 1 мая девочки откопали в лесу под микрорайоном Парголово. Девочка погибла от множественных ударов молотком по голове, сообщает Telegram-канал «112».

Знакомые пригласили 13-летнюю школьницу поснимать контент в лесополосе у реки Каменка. 16-летний парень забил ребёнка молотком, а его 15-летняя подруга снимала всё это на видео. После они вдвоём закопали тело школьницы в заранее выкопанной могиле.

Родители подростка отдыхали в Гурзуфе. Ночью им позвонил сын и признался, что убил девушку. Отец тут же сообщил обо всем в полицию. Молодого человека задержали. Он указал, где они с подельницей закопали тело. Следом задержали и её. Девушка также во всём призналась.

Выяснилось что убийцы пытались скрыть преступление максимально жестоким способом. С телефона убитой они отправили матери сообщение от её имени, якобы девочка ушла из дома в поисках новой жизни и больше не вернётся.