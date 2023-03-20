В России и мире

Минюст расширил список иноагентов

В пятницу, 5 мая, Министерство юстиции РФ обновило реестр иностранных агентов. В список иноагентов внесли соратников Навального Георгия Албурова*, Марию Певчих*, политологов Владимира Пастухова* и Ивана Преображенского*, оперную певицу и экс-депутата Государственной Думы Марию Максакову-Игенбергс*, правозащитницу Елену Агафонову*, бывшего депутата Государственной Думы и члена Федерального политсовета движения «Солидарность» Александра Осовцева*, военного эксперта Яна Матвеева*.

Как отмечает «Фонтанка.ру», также в реестр иноагентов внесли женское общественно-политическое движение «Мягкая сила»*, «Кризисную группу CK SOS»*, общественную организацию «Санкт-Петербургский Русский Пен-клуб»* и новосибирское издание «Тайга Инфо»*.

*Внесены Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.