В России и мире

Умер прототип главного героя французского фильма «1+1»

Прототип главного героя фильма «1+1», французский бизнесмен Филипп Поццо ди Борго умер на 72-м году жизни.

Кадр из фильма «1+1» режиссеров Эрика Толедано и Оливье Накаша, 2011 год

Филипп Поццо ди Борго родился 14 февраля 1951 года. Он был выходцем из корсиканского дворянского рода, управляющим винодельческим домом Champagne Pommery. В 1993 году с ним произошел несчастный случай во время парглайдинга, в результате ди Борго остался парализованным, сообщает РБК.

Тогда у него и появился помощник – уроженец Алжира Абдель Селлу, который фактически помог ему вернуться к жизни.

В 2011 году их историю экранизировали.