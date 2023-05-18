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16-летний участник турнира по ММА умер после удара в голову

Прокуратура Белогорска проводит проверку по факту смерти шестнадцатилетнего спортсмена - участника Кубка по смешанным боевым единоборствам (ММА), сообщают российские СМИ со ссылкой на прокуратуру Амурской области.

Подросток во время боя получил удар в голову. Позднее он скончался в реанимации.

Как передает «Газета.ру», инцидент произошел в ходе турнира, организованного региональным отделением федерации ММА.

Как сообщил мэр Белогорска Станислав Мелюков, главный судья соревнований, нарушив регламент, согласно которому все спортсмены в возрасте 16-17 лет должны выступать в боксерских шлемах, разрешил юным бойцам выйти в октагон без них.