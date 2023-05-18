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Актрису Лидию Федосееву-Шукшину госпитализировали с подозрением на инсульт

05.06.2023 16:08|ПсковКомментариев: 0

Актрису Лидию Федосееву-Шукшину экстренно госпитализировали в реанимацию одной из столичных клиник. 

Фото: kinopoisk.ru

По информации Telegram-канала «112», предварительный диагноз Лидии Федосеевой-Шукшиной - инсульт. Сейчас врачи проводят полное обследование.

Лидия Федосеева-Шукшина родилась 25 сентября 1938 года в Ленинграде. 

Снялась во многих исторических фильмах: «Юность Петра» (1980), «Демидовы» (1983), «Виват-гардемарины!» (1991), «Петербургские тайны» (1994, 1998), «Графиня Шереметева» (1994), «Князь Юрий Долгорукий» (1998) и другие. Среди популярных экранизаций литературных произведений с её участием — «Мёртвые души» (1984), «Вечера на хуторе близ Диканьки» (2001), «Маленькие трагедии» (1979), «Хождение по мукам» (1977), «Крейцерова соната» (1987) и другие. Она играла в польских фильмах «До последней капли крови» (1979) и «Баллада о Янушике» (1987). В общей сложности у неё более 80 ролей в кино.

Теги: #актеры #госпитализация
Источник: Псковская Лента Новостей
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