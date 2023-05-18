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Продавец сидра погибла в Ульяновске, выпив ядовитый напиток на работе

06.06.2023 10:07|ПсковКомментариев: 1

В Ульяновске погибла продавец магазина, в котором реализовывался сидр. Она выпила несколько стаканов опасного напитка во время работы.

53-летнюю женщину доставили в больницу днем 4 июня. Она успела рассказать родственникам, что во время ночной смены выпила несколько стаканов сидра. Вскоре утром ей стало плохо и ее доставили в больницу. 5 июня она умерла. Помимо нее в регионе от сидра умерли уже 17 человек, пишет Telegram-канал Baza. 

Согласно результатам СМЭ, они все погибли из-за употребления метанола, который был в составе сидра.

По словам и.о. министра здравоохранения Ульяновской области Олеси Колотик-Каменевой, в настоящее время для оказания медицинской помощи пострадавшим в регионе развернуто 88 коек.  В том числе в Центральной городской клинической больнице - 20 терапевтических и пять реанимационных, в стационаре Клинической больницы  №172  ФМБА России - 20 терапевтических и три реанимационные койки, в Центре специализированных видов медицинской помощи - 10 коек на базе профильного токсикологического отделения, а также в Центральной клинической медико-санитарной части – 20 терапевтических и 10 реанимационных коек, сообщается на сайте регионального министерства здравоохранения.

«Состояние пострадавших в настоящее время тяжелое и средней степени тяжести. Ситуацию держим на контроле.  Благодаря слаженной работе врачей у ряда пациентов наблюдается положительная динамика», – сообщила Олеся Колотик-Каменева.   

Источник: Псковская Лента Новостей
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