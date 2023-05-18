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Суд освободил россиянина, расчленившего супругу

В Санкт-Петербурге в зале суда освободили мужчину, который обвинялся в убийстве супруги и расчленении ее тела. Судья признал его виновным, но принял во внимание ходатайство прокурора, который смягчил обвинение.

Следствие не смогло доказать умысел в убийстве. Экспертиза не обнаружила точную причину смерти. Сам мужчина изначально настаивал на случайности произошедшего, пишет RuNews24.

Ранее сообщалось, что расчленив тело жены, захоронив останки, петербуржец заявил о ее пропаже и еще несколько месяцев помогал волонтерам искать ее.

В суде его приговорили к полутора годам исправительных работ. Однако с учетом того, что подсудимый год находился под арестом, его срок считается полностью отбытым.