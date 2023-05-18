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Минздрав РФ сообщил о росте числа погибших от суррогатного сидра

Число погибших от отравления суррогатным сидром в российских регионах достигло 30. Еще трое находятся в крайне тяжелом состоянии. Об этом 7 июня сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения РФ.

По оперативным данным, всего в результате отравления суррогатным алкоголем в субъектах РФ пострадали 96 человек. В их числе пять несовершеннолетних и одна беременная женщина, пишет FlashNord.

В больницах Ульяновской, Самарской, Нижегородской, Пензенской, Курганской областей и Удмуртии остаются три пациента в крайне тяжелом состоянии и 29 пациентов в тяжелом состоянии. Состояние еще 32 человек врачи оценивают как средней степени тяжести.

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